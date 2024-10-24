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MSB bazı etkinlikleri iptal etti

MSB bazı etkinlikleri iptal etti
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Milli Savunma Bakanlığı, 25-26 Ekim tarihlerinde yapılacak bazı etkinlikleri iptal etme kararı aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin yarın ve 26 Ekim'de Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur." ifadesi yer aldı.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne 23 Ekim Çarşamba günü terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i kadın 2 teröristin, terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.

AA

Etiketler MSB milli savunma bakanlığı etkinlik gemi ziyaretleri bando konserleri
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