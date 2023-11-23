MSB'den ikinci el Eurofighter iddiasına jet yanıt

MSB kaynakları, ikinci el Eurofighter savaş uçağı alımı yapılacağı iddialarını yalanlayarak, ''En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu'' dedi.

MSB kaynakları, Eurofighter savaş uçağı alımıyla açıklama yaptı. Kaynaklar, uçakların ikinci el olacağı iddiasını yalanladı.

MSB kaynakları, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını ve süreci takip ettiklerini belirtti.



Eurofighter tedariki konusunun İngiltere üzerinden ele alındığını bildiren kaynaklar, İngiltere'nin bu konuda Almanya'nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirttiğini de aktardı ve ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere toplam 40 uçak alınmasının planladığını belirtti. Kaynaklar, alınacak uçakların kesinlikle ikinci el olmadığını, en üst modelin tedariki konusunda talebin olduğunu da belirtti.

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, 40 tane Eurofighter almayı planladıklarını belirterek şunları söylemişti: "Biz tabii ki ileriye bakıyoruz, başlangıçta F-35’e müracaat etmiştik. Bakın F-35’te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. Block-70 denen Viper uçaklarıyla 40 taneyi hazır alacağız, 79 taneyi de kendi TUSAŞ fabrikamızda biz yapacağız. Eurofighter’larla ilgili çalışmamız var. İngiltere ve İspanya’yla görüşüyoruz. Hem İngiltere hem İspanya evet diyor, Almanya’yı ikna etmeye çalışıyorlar. Onlar çalışıyor biz çalışmıyoruz. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter almayı planlıyoruz."

KAAN UÇAĞI HAVALANIYOR

Milli Muharip Uçak Kaan'a yönelik de bilgi veren kaynaklar, Kaan'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı. Takvimlendirmeye göre, yerli motorun 2028'de hazır olacağını bildiren kaynaklar, 2032'ten itibaren de Kaan'ın envantere girmesinin beklendiğini aktardı. Kaynaklar, Kaan dahil tüm yerli ve milli savunma sanayisi ürününün NATO standartlarının üzerinde üretildiğini vurguladı.

TEĞMEN ATATÜRK FOTOĞRAFINI TAKMADI İDDİASI



Öte yandan bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda bir grup teğmenin 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı iddiasını yalanlayarak, iddianın dezenformasyon olduğunu bildirdi. Kaynaklar, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını da belirtti.

'TÜRKİYE, GAZZE'NİN ZARARINA OLACAK BİR FAALİYETİN İÇİNDE OLMAYACAK'



İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı iddiasını da yalanlayan bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Gazze'nin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmayacağı ve bu faaliyetlere göz yummayacağını bildirdi.