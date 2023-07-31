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Müftünün eşek fetvası olay oldu

Müftünün eşek fetvası olay oldu
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Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'ın eşek etiyle ilgili fetvası tartışma yarattı. Çınar'ın, ''Evcil eşeğin eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir'' sözleri olay oldu.

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir çıkışa imza attı. Evcil eşeğin etinin de sütünün de haram olduğunu ifade eden Çınar, "Yabani merkebin eti de sütü de helaldir" ifadelerini kullandı.

"YABANİ MERKEBİN ETİ DE SÜTÜ DE HELALDİR"
Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'a "Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?" şeklinde bir soru yöneltildi. Çınar bu soruya "Hayır, içilmez, haramdır. Eti helal olan hayvanların sütü de helaldir. Ehli merkebin (evcil eşeğin) eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir" yanıtını verdi.

İşte Çınar'ın o paylaşımı;

TARTIŞMA YARATTI

Çınar'ın bu çıkışı sosyal medyada yeni tartışmanın da fitilini ateşledi. Çınar'ın gönderisinin altına "Müftü efendi; eşek eşektir. Evcili haram da yabanisi neden helaldir?", "Hoca efendi ne diyorsun sen ya,yabani eşekle evcil eşek arasında ne fark var?", "Git kasaplık yap o zaman. Yabanisini nerede bulacaksın onu da bilirsin", "Yabani eşşek nedir müftü efendi?", "Hakikaten yabani eşek nerede var?" şeklinde yorumlar yapıldı.

"ZEBRA VE ÇEKİRGE ETİ HELAL" DEMİŞTİ

Çınar, yenilebilecek kara hayvanlarına ilişkin daha önce de fetva vermiş, zebra ve çekirgeyi 'yenilmesi helal' hayvanlar arasında sıralamıştı.

 

Etiketler evcil eşek yabani eşşek fetva ankara müftü
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