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Müge Anlı'yı çıldırtmıştı! Zeynep Ergül'ün son hali ortaya çıktı

Müge Anlı'yı çıldırtmıştı! Zeynep Ergül'ün son hali ortaya çıktı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturan Zeynep Ergül, cezaevinden tahliye oldu. Ergül'ün TikTok'ta paylaştığı video kısa sürede sosyal medya viral oldu.

19 yaşındaki kayıp kızını bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Zeynep Ergül, tepkileri ve anlattıklarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olarak fenomen hale gelmişti. Programdaki görüntülerine binlerce video yapılan Ergül, yıllar sonra ortaya çıktı.

TAHLİYE EDİLDİ
Zeynep Ergül'ün kayıp kızıyla ilgili gerçekleri öğrenmek için çıktığı yayında daha önce işlenen bir cinayet ortaya çıkmıştı. Cinayetin arkasındaki isimlerden biri olduğu öğrenilen Ergül, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tam 25 ay boyunca hapishanede kalan Ergül, tahliye edildi.

TİKTOK VİDEOSU ÇEKTİ
Ergül'ün cezaevinden çıktıktan sonra 24 Kasım'da çektiği bir TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu. Değişimiyle dikkat çeken Ergül, videoda hem Öğretmenler Günü'nü kutluyor hem bir mani okuyor. Ergül'ün TikTok'ta yayınlanan videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken onlarca kullanıcı tarafından da paylaşıldı.

HASTALIKLARINI SIRALAYARAK BAYILMA NUMARASI YAPMIŞTI
Programa katılan kızı, Zeynep Ergül'ün engelli raporu aldığı, dilencilik yaptığını, sürekli yalan söylediğini ve kendisine kötü davrandığını bu sebeple de annesi ile görüşmek istemediğini belirterek eve dönmek istemediğini söyledi. Zeynep Ergül, gırtlak kanseri, görme engeli, duyma engeli gibi birçok hastalığa sahip olduğunu söylemiş hatta canlı yayında yürüyüşünü değiştirerek bayılma numarası dahi yapmıştı.

Etiketler müge anlı zeynep ergül cinayet tiktok atv
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