  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla'da oltaya takıldı: Hem zehirli hem saldırgan!

Muğla'da oltaya takıldı: Hem zehirli hem saldırgan!

Güncelleme:

Muğla'da balıkçı Ozan Terzioğlu'nun oltasına, 1 metre boyunda ve ısırığı zehirli olan "müren" adlı balık türü takıldı. Terzioğlu, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek müreni tekrar denize bıraktı.

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde balıkçı Ozan Terzioğlu, oltayla 1 metre boyunda saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen bir balık türü olan müren yakaladı.

 Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılyaka mahallesinde yaşayan Ozan Terzioğlu, sabah saatlerinde Gökova Körfezi'nde teknesiyle balık avına çıktı. Bir süre sonra oltasında bir ağırlık hissedip çekmeye başlayan ve 1 metre uzunluğunda müren yakaladığını fark eden Terzioğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Terzioğlu, derisi pulsuz, parlak, esmerimsi ve çok benekli, göğüs yüzgeci olmayan, sırt yüzgeci başından kuyruğuna kadar uzanan, kanı ve ısırığı zehirli bir balık türü olan müreni tekrar denize geri bıraktı.

DHA

Etiketler  Muğla müren balık olta zehir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Elinin hamuruyla olmaz'' dediler, şimdi Avrupa'dan gelen siparişlere yetişemiyor ''Elinin hamuruyla olmaz'' dediler, şimdi Avrupa'dan gelen siparişlere yetişemiyor 180 ay vadeli, 0,69 faizli, 2,5 milyon TL'lik seçim sürprizi kredisi 180 ay vadeli, 0,69 faizli, 2,5 milyon TL'lik seçim sürprizi kredisi Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu e-Devlet'i kontrol edin: Gizli mirasınız ve birikmiş paranız olabilir e-Devlet'i kontrol edin: Gizli mirasınız ve birikmiş paranız olabilir 7 milyon can alan Covid-19'da yeni keşif 7 milyon can alan Covid-19'da yeni keşif Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? İşte güncel promosyon tutarları Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? İşte güncel promosyon tutarları Bu sefer Adana'da ortaya çıktı! Nesli tehlikede olan ''minik canavar'' kamerada Bu sefer Adana'da ortaya çıktı! Nesli tehlikede olan ''minik canavar'' kamerada Türklerin akın akın gittiği Avrupa ülkesi belli oldu Türklerin akın akın gittiği Avrupa ülkesi belli oldu HSBC sadece 1 hafta sonra Dolar/TL tahminini güncelledi HSBC sadece 1 hafta sonra Dolar/TL tahminini güncelledi İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu