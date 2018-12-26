Müjdat Gezen'den karşı hamle

Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bedelini ödeyecekler" diyerek hedef göstermesinin ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıjla serbest bırakılan Müjdat Gezen avukatı Celal Ülgen, konuya ilişkkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, sanatçılar hakkında açılan soruşturmayı Nevşin Mengü ile Bire Bir’de değerlendirdi.

Tartışılacak uygulama! Gezen'in avukatı isyan etti

Av. Celal Ülgen gözaltı sürecine ilişkin, ''Savcıya bu bir gözaltı işlemi mi? diye sorduğumuzda bunun bir gözaltı olamdığını söyledi. Polislerin neden gittiğini sorduğumuzda ise gülerek, "refakat etsinler istedik" dedi" diye konuştu.



'ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ'

Soruşturmayla ilgili, ''Şak diye emir verilince tak diye uygulandı demek istendi. Savcılar acaba bir hata yapar mıyım telaşı içindeler'' değerlendirmesi yapan Ülgen, ''Bu uygulamayı yaptıran cumhuriyet savcısı mı başsavcı mı kimse bu kişiler hakkında şikayette bulunacağız. Sonuç alır mıyız bilmiyoruz ama yasal hakkımızı kullanacağız'' dedi.

'SAVCININ ÖNÜNDE İKİ YOL VAR'

Ülgen bundan sonraki sürece ilişkin, ''Cumhuriyet savcısının önünde iki yol var. Birincisi kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek. İkinci yol ben burda suç unsuru gördüm ve Cumhurbaşkanı'na hakaret tespit ettim; TCK 299'uncu madde kapsamında delilleri değerlendirme yetkisi mahkemeye ait deyip mahkemeye sevketmek. Birinci yolu seçeceğini düşünüyorum. Çünkü ikinci yola gidecek bir delil yok'' ifadelerini kullandı.