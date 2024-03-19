Murat Kurum ''Kanal İstanbul'' sorusuna bu yanıtı verdi

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, gazeteci Cüneyt Özdemir'in yayın konuğu oldu. Kurum'un Özdemir'in Kanal İstanbul ile ilgili sorularına verdiği yanıt dikkat çekti.

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına konuk olarak İstanbul ve seçimle ilgili soruları yanıtladı. Özdemir'in en dikkat çeken sorularından birisi de 'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili oldu.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cüneyt Özdemir: Ekrem İmamoğlu size iki soru sormamı istedi. Kanal İstanbul yapılacak mı yapılmayacak mı? Yarın bir gün biz yapacağız derlerse İBB Başkanı olursanız karşı çıkacak mısınız?

Murat Kurum: Muhalif medya kanalları her gün bana bunu soruyor. Kanal İstanbul da Kanal İstanbul... Cevap verdik yine soruyorlar çünkü soracakları başka bir şey yok. Metroyu anlatamıyor, kentsel dönüşümü anlatamıyor bırakın onu vaadini anlatamıyor. Kanal İstanbul şu an İstanbul'un gündeminde değil. İstanbul'un öncelikleri var. Öncelik neyse ona göre hareket edeceğiz. Deprem, ulaşım, sosyal yardımlar, şehrin huzuru, şehrin güvenliği...

Cüneyt Özdemir: Ama internet sayfası açık Kanal İstanbul ihaleleri yapılıyor.

Murat Kurum: Biz bu önceliklere göre hareket edeceğiz. Bu önceliklere göre hareket etmek zorundayız. Samimi isek, İstanbul'a hizmet etmek istiyorsak şu ana bizim önceliğimiz deprem, ulaşım, sosyal yardımlar ve gençlerin geleceği... Önceliğimiz Kanal İstanbul değil. Önceliğimiz olmayan bir iş gündemimizde değil.

Cüneyt Özdemir: Sizin derken AK Parti'nin gündeminde mi?

Murat Kurum: AK Parti'nin de benim de gündemimde değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın da gündeminde değil.

Cüneyt Özdemir: Durduruldu mu Kanal İstanbul? Bir yandan bakıldığında devam ediyor...

Murat Kurum: Devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Bahçeşehir bağlantı yolu devam ediyor. Kanal İstanbul olsa da olmasa da o köprünün yapılması gerekiyor. Ve o Kuzey Marmara Otoyolu'nun Bahçeşehir'e bağlantısı.

Cüneyt Özdemir: Yarın bir gün İBB Başkanı siz seçildiniz. Cumhurbaşkanı da 'Kanal İstanbul'u çıkartın yapalım' dedi. Siz de 'Bir dakika Sayın Cumhurbaşkanım bizim başka önceliklerimiz var' der misiniz?

Murat Kurum: Derim tabii. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız böyle düşünen birisi.

İmamoğlu'nun iddiası

İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına ilişkin Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'un önündeki engel Ekrem İmamoğlu'dur. Bırakın engellemeyi, İstanbul'un önündeki engel kendisidir. Engellenmişse madem 'İstanbul'un 7 milyar dolar kaynağı var.' diyorum. Madem biz engelledik, yaptırmadık, önüne taş koyduk; bu 7 milyar dolar kaynak nerede? Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz balya balya, kusura bakmasınlar. Ben, '7 milyar dolarla 5 senede bunları yapabilirim.' diyorum. Bu kaynak nerede? Borcu çıkmış 2,3 milyar dolardan 4 küsur milyar dolara. 'Engelleniyorum.' dediği yerde devlet bütçesini katbekat arttırmış. 6-7 kat arttırmışız 2018'den bugüne tıkır tıkır günü gününe ödemişiz parasını. Ya hep aynı siyaset, aynı ifadeler. Rakibimiz mazeret siyaseti yaparak, vurdumduymazlığının, tembelliğinin, ihmalkarlığının üstünü örtmeye çalışıyor."

'Öncelikle biz İstanbul Belediyesi'ni rant olarak görmeyeceğiz'

Beltur, İSPARK, İSKİ gibi İBB iştiraki şirketlerin zarar ettiğini söyleyen Kurum, "Öncelikle biz İstanbul Belediyesini rant olarak görmeyeceğiz. Kaynaklarını kendi içinde, iştirakleriyle bütçesini arttırarak, yurt dışı fonlarıyla, ilgili bakanlıklarımızla uyum içerisinde, onlarla yarışarak, onlara laf yetiştirerek değil, uyum içerisinde çalışacağız ve İstanbul'a hizmet edeceğiz. İstanbul Belediye Başkanı'ndan beklenen bu" dedi.

İstanbul'u çeşmeden su içilebilecek hale getireceklerini söyleyen Murat Kurum, mevcut kapasiteyi yüzde 21 arttıracaklarını, içme suyu barajları ve arıtma tesisleri yapacaklarını anlattı.

Kurum, İstanbul'da taksiyi tek merkezden yöneterek, bu sorunu da çözeceklerini söyledi.

Sokak hayvanlarına ilişkin de çözüm ortaya koymak zorunda olduklarını dile getiren Kurum, her ilçeye hayvan bakım merkezi yapacaklarını, İstanbul'un iki yakasına kurulacak büyük tesislerle de hayvan yaşam alanları oluşturacaklarını kaydetti.

Dijital beyaz masayla birlikte İstanbulluların tüm sorunlarını dijital ortamda iletebileceklerini ifade eden Kurum, sorunların çözümünü de bizzat kendisinin takip edeceğini belirtti.

Ulaşım sorununun çözümü

Murat Kurum, trafik sorununun çözümüne ilişkin de şunları söyledi:

"Şu anki 340 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometreye çıkaracağız. İki yakaya iki tünel yapacağız ki bu tünellerle birlikte o 122 kilometrelik tüneli birbirine bağlayıp alternatif yol güzergahları koyacağız. Lojistik köyler yapıp, şehrin içindeki ağır vasıta, kamyon trafiğini, yine otobüs trafiğini şehrin kuzeyine alacağız. İki otogarımızı şehrin kuzeyine taşıyarak, metro hatlarıyla birlikte şehrin içine bağlayacağız. Bisiklet yolları yapacağız. 250 bin araçlık otopark yapacağız. İSPARK zarar ediyor. İSPARK'a yüzde 25 indirim yapacağız. Evinin önüne park eden vatandaşımızdan ücret almayacağız, İSPARK da zarar etmeyecek. Bir kere liyakatli ekiple çalışacağız. İBB kimsenin arka bahçesi olmayacak. Liyakatli ekip kimse, orada o işi yapacak en iyi arkadaşımız kimse, o arkadaş gelecek, görevini yapacak."