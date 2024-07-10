Muş'ta 3,3 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre Muş'un Varto ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Muş'un Varto ilçesi 3,3 büyüklüğündeki depremler sarsıldı.Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; depremin saat 17:12'de ve yerin 2,7 km altında gerçekleşti.
MALATYA BUGÜN İKİ KEZ SALLANDI
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre bugün Malatya iki kez sallandı.
Malatya'da gece yarısında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken öğle saatlerinde de Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem olmuştu.
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