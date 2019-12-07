Muş'ta hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Muş'un Şenyayla ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.