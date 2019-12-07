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  3. 07 Aralık 2019 18:04

Muş'ta hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş'un Şenyayla ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Muş'ta hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Muş'un Şenyayla ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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operasyon , içişleri bakanlığı , muş
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