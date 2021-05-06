''Mutasyon virüsün yayılım hızı endişelendiriyor''

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, mutasyon virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandeminin ildeki genel seyri, yürütülen çalışmalar ve Covid-19 aşı tablosu hakkında bilgi vererek, yaklaşan bayram öncesi uyarılarda bulundu. Dr. Oruç, yaklaşık 1 ay süren vaka artışının ardından alınan önlemler, kamu kurumlarının etkin mücadelesi, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların tam kapanma döneminde elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarında bir düşüş eğrisi olduğunu ifade etti.

‘EMEĞİN BOŞA GİTMESİNE NEDEN OLMAYALIM’

Samsun’da vaka sayılarının azalmaya devam ettiğini ifade eden Oruç, şunları söyledi:

“İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük. Şimdi önümüzde daha zoru, yani vaka sayısındaki düşüşü güçlendirip, kalıcı hale getirmemiz gereken bir dönem var. Bu da Covid-19 mücadelesinde kararlı duruşumuzu, bayramda da korumamızdan, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmesine izin vermememizden geçiyor. Lütfen ramazan ayı boyunca gösterdiğimiz özeni, Ramazan Bayramı’nda da gösterelim. İl dışından gelen misafirlerimizle mümkünse en az bir hafta geçmeden görüşmeyelim. Bayramlaşmalarımızı telefonla, görüntülü olarak yapalım. Virüsün aramızda yeniden dolaşmasına, verilen bunca emeğin boşa gitmesine neden olmayalım. Ancak üzülerek görüyoruz ki, son bir hafta itibariyle yeniden birkaç noktada da olsa il dışı kaynaklı toplu pozitif vakalarla karşılaşıyoruz. Bir ilçemizde il dışı akraba ziyareti kaynaklı sadece 3 günde 56 pozitif vaka tespit edildi. Bu vakalar şimdilik münferit ve sayıca geneli etkilemeyecek bir tablo sunsa da özellikle mutasyon virüsün yayılım hızı düşünüldüğünde bizi endişelendiriyor.”

‘İLİMİZDE YAPILAN TOPLAM AŞI DOZU 500 BİNE YAKLAŞTI’

Herkesin kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Dr. Oruç, şöyle devam etti:

“Bir düşüş eğrisi yakalamışken, yeniden bir yükselişe izin vermeyelim. Pandeminin başladığı Mart 2020’den itibaren Samsun olarak büyük bir mücadele verdik. Bugüne kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen etkin filyasyon ve test çalışmasıyla birlikte ilimizde toplamda 800 binin üzerinde vatandaşımıza test yaptık, 445 binin üzerinde bir filyasyon çalışması gerçekleştirdik. İlimizde yapılan toplam aşı dozu 500 bine yaklaştı. 55 yaş üstü vatandaşlarımızda birinci doz aşı oranımız yüzde 70 civarında. Ortada rakamlarında gösterdiği gibi, verilen büyük bir emek var. Lütfen bu emeği zayi etmeyelim. Bu Ramazan Bayramı birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olsun. Tam kapanmayla gösterdiğimiz bu büyük fedakârlık ve çalışma boşa gitmesin. Vaka sayımızdaki azalışı kalıcı hale getirip, okullarımızın açıldığı, sosyal hayatımızın yeniden hareketlendiği, birbirimizi yeniden gönül rahatlığıyla ziyaret ettiğimiz günlere yeniden ulaşmak, ilimizin rengini yeniden maviye dönüştürmek elimizde. Bunu ancak hep birlikte mücadele edersek başarabiliriz.”