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Naci Görür'den Hatay'daki depremin ardından açıklama

Naci Görür'den Hatay'daki depremin ardından açıklama
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AFAD'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05 sıralarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem olduğu duyurmasının ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Derpem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05 sıralarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandı.

Yaşanan depreme ilişkin Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Endişelenecek bir durum olmadığını kaydeden Görür, "Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok" ifadelerine yer verdi.

Etiketler hatay deprem naci görür
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