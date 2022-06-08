Namaza giden işçi kovuldu! Son sözü mahkeme söyledi

Konya'da cuma namazına gittiği için işten çıkarılan Mehmet Y., şirketi mahkemeye verdi. İş mahkemesi, ''İnanç özgürlüğü anayasal haktır'' diyerek işe iadesine karar verdi.

Konya'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan ve cuma namazına gittiği gerekçesiyle iş akdi feshedilen Mehmet Y. (40), şirketini mahkemeye verdi.

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre Konya 1. İş Mahkemesi 'din ve inanç özgürlüğü anayasal haktır' diyerek Y.'in işe iade edilmesine karar verdi.

Çok mutlu olduğunu belirten Y., "Haksız yere işimden oldum. Ama Türk adaletinde hakkımı aradım ve hakkımda işe iade kararı çıktı. Namaz, benim hem borcum hem de anayasal hakkım. Bunu elimden almaya çalıştılar. İnşallah emsal bir karar olur. Adalet yerini buldu" diye konuştu.

Dosya, karşı tarafın itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Sabah