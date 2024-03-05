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NATO’da görevli Türk askeri hayatını kaybetti

NATO’da görevli Türk askeri hayatını kaybetti
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NATO’da görevli bir Türk askerinin uykusu sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), bünyesinde görevli bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KFOR’dan yapılan yazılı açıklamada, Gilan İrtibat Gözlem Ekibi'nde görevli Türk askerinin, uykusu sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Türk askerinin ölüm nedeninin henüz doğrulanamadığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş’ın taziye mesajı da paylaşıldı.

Ulutaş, mesajında, "Bu trajik kayıptan dolayı en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim ölen askerin aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte. Kaybı tüm KFOR camiasında hissediliyor. KFOR'un misyonuna olan sarsılmaz bağlılığımızla onun anısını onurlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te KFOR'un komutasını 1 yıllığına devralmıştı.

Etiketler KFOR barış gücü nato mehmetçik ölüm şehit
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