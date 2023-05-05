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Nevşin Mengü'nün ekibine saldırı

Nevşin Mengü'nün ekibine saldırı
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Gazeteci Nevşin Mengü'nün ekibi Ankara'da kamuoyu araştırması yaparken saldırıya uğradı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün ekibi Ankara Keçiören Belediyesi önünde vatandaşların TOGG değerlendirmesi üzerine kamuoyu araştırması yaparken saldırıya uğradı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mengü, "Keçiören Belediyesi'nin önünde seçim öncesi nabız yoklamak için röportaj yapmaya çalıştık. Hükümeti eleştiren bir kişinin konuşmasını etrafta toplanan kalabalık engelledi. Eleştireni susturup kendileri konuşmak istedi. Keçiören'de tansiyon yüksek" notunu paylaştı.

 

Etiketler nevşin mengü sosyal medya saldırı ekibi nevşin mengü'nün ekibi
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