  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nihat Hatipoğlu: Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir

Nihat Hatipoğlu: Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir

Nihat Hatipoğlu: Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir
Güncelleme:

Nihat Hatipoğlu Türkiye'yi yasa boğan depremle ilgili olarak, "Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Geçmişte dinlemediğimiz için bunlar başımıza geldiyse buna kader demeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli ard arda gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde tahribat gerçekleşti, tüm Türkiye deprem bölgesi için adeta seferber oldu.

Deprem uzmanları daha önce yaptıkları uyarılar ile gündeme gelirken, diğer yandan ATV ortak yayınında Nihat Hatipoğlu ile deprem özel programı çekecekti.

Lakin konu hakkında yoğun eleştiriler gelince program iptal edildi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise depremle alakalı açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'"Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Geçmişte dinlemediğimiz için bunlar başımıza geldiyse buna kader demeyeceğiz."

''Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, kader bilimdir. Bu tedbirsizliktir.''

Etiketler Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu deprem deprem kader
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'yi kahreden iddia: ''Göçük altında 215 bin kişi var''
Minik bebek enkazdan elinde annesinin saçıyla çıkarıldı
71 saat sonra kurtarılan minik çocuğun ilk sözü bu oldu
Deniz suyu 25 metre çekilmişti; nedeni belli oldu!
İskenderun'daki yıkım ve tahribat havadan görüntülendi
Haluk Levent depremzedeler için pazarlık masasına oturacak!
7.6'lık depremin en net görüntüsü ortaya çıktı
Özgür Demirtaş çılgına döndü: ''Allah senin belanı versin!''
Gaziantep'te binlerce çadır ve konteyner kuruldu
Depremde can kaybı 17 bin 406'ya yükseldi