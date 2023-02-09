Nihat Hatipoğlu: Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir

Nihat Hatipoğlu Türkiye'yi yasa boğan depremle ilgili olarak, "Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Geçmişte dinlemediğimiz için bunlar başımıza geldiyse buna kader demeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli ard arda gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde tahribat gerçekleşti, tüm Türkiye deprem bölgesi için adeta seferber oldu.

Deprem uzmanları daha önce yaptıkları uyarılar ile gündeme gelirken, diğer yandan ATV ortak yayınında Nihat Hatipoğlu ile deprem özel programı çekecekti.

Lakin konu hakkında yoğun eleştiriler gelince program iptal edildi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise depremle alakalı açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'"Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Geçmişte dinlemediğimiz için bunlar başımıza geldiyse buna kader demeyeceğiz."

''Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, kader bilimdir. Bu tedbirsizliktir.''