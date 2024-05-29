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Nüfus Müdürlüğünden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Nüfus Müdürlüğünden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşları, kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli veya nüfus memuru olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin ellerinde sahte belgeler, antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu, şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığının gözlendiği belirtildi.

Nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşların, kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, kişilerin veya yakınlarının talebi üzerine mülki idare amirinin izni doğrultusunda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinin adreste nüfus hizmeti sunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için nüfus müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri, sahtekarlıklara karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları, böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir."

Etiketler dolandırıcı dolandırıcılık uyarı
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