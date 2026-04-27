Nusret'in kardeşi ''çocuğun fuhşuna aracılık etme'' suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul’da, düzenlenen fuhuş operasyonunda ünlü et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçek’in kardeşi Ö.G. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da, fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, şüpheli şahısların telefonları tek tek dinlendi. Kayıtlarda, fuhuş faaliyetlerine dair müşteri temin eden kişilere ve fuhuştan elde edilen gelirin toplandığı banka hesaplarına ulaşıldı.

Şüphelilerin tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, 17 Nisan günü şahısların adreslerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 6’sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devamında ise fuhuş eylemlerine aracılık ettiği tespit edilen Nusret Restoranların sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Ö.G. hakkında ‘çocuğun fuhşuna aracılık etme’ suçundan gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 24 Nisan günü yakalanan Ö.G., sevk edildiği adli makamlarca 27 Nisan günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin, başsavcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor.

