  3. Nusret'in kardeşi ''çocuğun fuhşuna aracılık etme'' suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan et restoranı zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da, düzenlenen fuhuş operasyonunda ünlü et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçek’in kardeşi Ö.G. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da, fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, şüpheli şahısların telefonları tek tek dinlendi. Kayıtlarda, fuhuş faaliyetlerine dair müşteri temin eden kişilere ve fuhuştan elde edilen gelirin toplandığı banka hesaplarına ulaşıldı.

Şüphelilerin tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, 17 Nisan günü şahısların adreslerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 6’sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devamında ise fuhuş eylemlerine aracılık ettiği tespit edilen Nusret Restoranların sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Ö.G. hakkında ‘çocuğun fuhşuna aracılık etme’ suçundan gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 24 Nisan günü yakalanan Ö.G., sevk edildiği adli makamlarca 27 Nisan günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin, başsavcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor.

İHA

Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
Etiketler istanbul fuhuş operasyonu küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı Ö.G. Tutuklama Emniyet operasyon
Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Akdeniz yine sallandı: Peş peşe depremler Akdeniz yine sallandı: Peş peşe depremler Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı! Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı! Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı
Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı