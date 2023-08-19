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O ilde tüm sahiller kapandı

O ilde tüm sahiller kapandı
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Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Sakarya'da, denize kıyısı olan ilçelerde denize girmek yasaklandı. Y

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Etiketler il sahil kapanma
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