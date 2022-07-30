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ODTÜ'de eylem var! Öğrenciler ayaklandı

ODTÜ'de eylem var! Öğrenciler ayaklandı

ODTÜ’lü öğrenciler ve mezunlar, Devrim Stadyumu’nda mezuniyet töreninin iptal edilmesini rektörlük önünde eylem yaparak protesto etti.

ODTÜ’de gelenek haline gelen Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet töreninin iptal edilmesi rektörlük önünde protesto edildi. ODTÜ Mezunlar Günü’nde yapılan eylemde, öğrenciler ve Mezunlar Derneği üyeleri, pankartlar ve sloganlar eşliğinde rektörlük önüne yürüdü.

 Protestoda tango gösterisi yapan öğrenciler, slogan ve pankartlarla Rektör Verşan Kök’e tepki gösterdi. Öğrenciler adına açıklama yapan İktisat Bölümü’nden Gültekin Arık, “6 Ağustos günü rektörlük mezuniyeti yapmayı üstlense de üstlenmese de Devrim Stadyumu’nda düzenleyeceğimiz mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Etiketler odtü protesto eylem mezuniyet
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