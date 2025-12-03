  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Öğrencilere bilgisayardan cep telefonuna tüm elektronik cihazda ÖTV muafiyeti Meclis'te!

Öğrencilere bilgisayardan cep telefonuna tüm elektronik cihazda ÖTV muafiyeti Meclis'te!

Öğrencilere bilgisayardan cep telefonuna tüm elektronik cihazda ÖTV muafiyeti Meclis'te!
Güncelleme:

İktidar ortağı MHP, üniversite öğrencilerine elektronik cihaz satışları için ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifini TBMM'ye sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarını kapsayan yeni düzenleme için TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanun teklifiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik. TBMM’ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz."

İşte MHP'li Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan üniversite öğrencisine elektronik cihazlarda ÖTV muafiyeti öngören kanun teklifinin ayrıntıları:

İktidar ortağı MHP, üniversite öğrencilerine elektronik cihaz satışları için ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifini TBMM'ye sundu.İktidar ortağı MHP, üniversite öğrencilerine elektronik cihaz satışları için ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifini TBMM'ye sundu.İktidar ortağı MHP, üniversite öğrencilerine elektronik cihaz satışları için ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifini TBMM'ye sundu.İktidar ortağı MHP, üniversite öğrencilerine elektronik cihaz satışları için ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifini TBMM'ye sundu.

 

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler ismail özdemir ötv muafiyeti muafiyet elektronik cihaz bilgisayar cep telefonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon açıklandı; Aralık ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Aralık ayı kira zam oranı belli oldu Ahırda buldu, paniğe kapılıp yetkililere haber verdi: ''İlk kez böyle bir şey gördüm'' Ahırda buldu, paniğe kapılıp yetkililere haber verdi: ''İlk kez böyle bir şey gördüm'' Mersin'de katliam: Önce anne ile oğlunu, ardından büfeciyi öldürdü! Mersin'de katliam: Önce anne ile oğlunu, ardından büfeciyi öldürdü! TÜİK Kasım 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Kasım 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Adliyede büyük vurgun: Kilolarca altın ve gümüşle yurt dışına kaçtı Adliyede büyük vurgun: Kilolarca altın ve gümüşle yurt dışına kaçtı İmralı'ya giden DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını açıkladı İmralı'ya giden DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını açıkladı MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu Kamuda 30 bin liralık seyyanen zam teklifi kabul edildi Kamuda 30 bin liralık seyyanen zam teklifi kabul edildi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam belli oldu! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam belli oldu! En düşük maaş ne kadar olacak? Teröristbaşı Öcalan ''Bahçeli'ye darbe olur'' dedi mi? Teröristbaşı Öcalan ''Bahçeli'ye darbe olur'' dedi mi?
SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Ocak'ta en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Ocak'ta en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Erdoğan kürsüden Barzani'ye seslendi: ''Bu vahim hatadan dönülmeli'' Erdoğan kürsüden Barzani'ye seslendi: ''Bu vahim hatadan dönülmeli'' Bahçeli'den çok konuşulacak ''süreç'' açıklaması: ''Sinirler gerilebilir, mesafeler açılabilir'' Bahçeli'den çok konuşulacak ''süreç'' açıklaması: ''Sinirler gerilebilir, mesafeler açılabilir'' Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapmadıkları kalmadı Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapmadıkları kalmadı Komşudan Türk vatandaşlarına yeni kural! Artık kimlik ve pasaport yeterli olmayacak Komşudan Türk vatandaşlarına yeni kural! Artık kimlik ve pasaport yeterli olmayacak MEB düğmeye bastı: Okula başlama yaşı yeniden değişiyor MEB düğmeye bastı: Okula başlama yaşı yeniden değişiyor İstanbul'da eğlence mekanına ''intikam'' saldırısı kamerada İstanbul'da eğlence mekanına ''intikam'' saldırısı kamerada Memur ve emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşti: İşte yeni maaş tablosu Memur ve emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşti: İşte yeni maaş tablosu Yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den haber var Yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den haber var Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor