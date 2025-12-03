Öğrencilere bilgisayardan cep telefonuna tüm elektronik cihazda ÖTV muafiyeti Meclis'te!

İktidar ortağı MHP, üniversite öğrencilerine elektronik cihaz satışları için ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifini TBMM'ye sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarını kapsayan yeni düzenleme için TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanun teklifiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik. TBMM’ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz."

İşte MHP'li Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan üniversite öğrencisine elektronik cihazlarda ÖTV muafiyeti öngören kanun teklifinin ayrıntıları:

