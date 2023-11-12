Oğuzhan Uğur'dan Kahramanmaraş'ta kolon kesenlerin avukatı olan Ersan Şen'e tepki

Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahiplerinin avukatı olduğu iddia edilen Ersan Şen'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın kolonunu kestiği iddiası bulunan firari sanıkların avukatı olan Ersan Şen'e tepki yağıyor.

"Ben zor işlerin adamıyım" diyerek kendini savunan avukata bir tepki de Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden anne Göksu enkaz başında kesilen kolonun bulunması için nöbet tutmuştu ve Uğur'un yayınına da katılmıştı.

Sayın hocam @ProfDrErsanSen , bu olaydan sorumlu tutulan kişilerin avukatlığını üstlenmişsiniz. Size davanızda destek olmak isterim. Belki bu videodaki bilgiler, size NEYİ savunacağınızı daha net sergiler. Sözümü tuttum. Milyonlara ulaştı bu video. Ancak sanırım size ulaşmamış. https://t.co/ndKTExjBW7 pic.twitter.com/ZgSVLPtNhE — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) November 11, 2023

Oğuzhan Uğur o anları paylaşarak "Sayın hocam bu olaydan sorumlu tutulan kişilerin avukatlığını üstlenmişsiniz. Size davanızda destek olmak isterim. Belki bu videodaki bilgiler, size NEYİ savunacağınızı daha net sergiler. Sözümü tuttum. Milyonlara ulaştı bu video. Ancak sanırım size ulaşmamış" dedi.