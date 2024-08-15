Okul servis ücretlerine dev zam; en kısa mesafe ücreti dudak uçuklattı

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Zamla birlikte Ankara'da en kısa mesafe ücreti 17 bin TL'ye, en uzun mesafe ücreti ise 25 bin TL'ye dayandı.

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ederken, okul servisleri de zamlardan nasibini aldı. Okulların açılmasına kısa zaman kala Ankara'da servis ücretleri de açıklandı. Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Buna göre okul servis ücreti yıllık 0-3 km arası 16 bin 745 TL, 3-6 km arası 18 bin 450 TL, 6-10 km 21 bin 320 TL, 10 -15 km arası ise 24 bin 810 TL oldu. Cep yakan alışverişin tutarı belli oldu: Bu yıl okul çantası kaç paraya dolacak?Güncel Çocuklarını servise yazdırmak isteyen velilere fahiş zam şokuGüncel