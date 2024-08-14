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Cep yakan alışverişin tutarı belli oldu: Bu yıl okul çantası kaç paraya dolacak?

Cep yakan alışverişin tutarı belli oldu: Bu yıl okul çantası kaç paraya dolacak?
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Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala velilerin alışveriş telaşı başlarken, 2024-2025 eğitim/öğretim yılının okul çantası masrafı da belli oldu.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, okul alışverişine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Velilerin alışverişlerini, alanında ihtisaslaşmış kırtasiye perakendecilerinden yapmalarını tavsiye eden Şendil, "Velilerimizin, kendilerine 12 ay boyunca hizmet veren, işi kırtasiye olan, alanında ihtisaslaşmış, ürünleri tanıyan, onları doğru ürüne yönlendirebilecek, sorularına cevap alabilecekleri, zengin ürün çeşitliliğine sahip noktalar olan kırtasiye perakendecilerini tercih etmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Güvensiz ürünler şikayet edilebilir"

Vecdet Şendil, Ticaret Bakanlığının önceki yıllarda okul sezonunda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı raporda, Türkiye'deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 99'unun çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediği bilgisinin yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünleriyle olan mücadelemiz devam edecek. Ancak bu süreçte velilere de çok iş düşüyor. Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalıdır. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Ürünün kimliği derken neyi kastediyoruz, bunun da altını çizmek gerekir. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler."

Ticaret Bakanlığının denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GUBİS) ilan edilerek tüketicilerin bilinçlendirildiğini aktaran Şendil, tüketicilerin aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerektiğini söyledi.

Şendil, "Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar. Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa 'tuketici.gov.tr' adresli siteden veya 'ALO 175' tüketici hattından şikayette bulunabilir." şeklinde konuştu.

"Ürün fiyatları tercihlere göre değişiyor"

TÜKİD Başkanı Şendil, ürün fiyatlarının ise alım gücü ve tercihlere göre farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında, genel olarak ürün bazında yüzde 30 ila 60 artış olduğunu ifade eden Şendil, "Bu yıl bir çanta ortalama 1600 ile 1800 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 400 liraya da okul çantası alabilirsiniz, bin liraya da." dedi.

Etiketler okul çantası sınıf çanta eğitim-öğretim okul çantası ne kadar dolacak
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