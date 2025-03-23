Ölümden dönen Papa, 5 hafta sonra ilk kez görüntülendi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastanede geçirdiği 5 haftanın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastaneden taburcu edilmesinin ardından beş hafta aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. 88 yaşındaki Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin camından kendisi için dua eden Katoliklere seslendi. Papa, penceresinin altında toplananlara el sallayarak, “Hepinize teşekkür ederim” dedi.

Vatikan Başhekimi Dr. Sergio Alfieri, Papa'nın polimikrobiyal enfeksiyona bağlı gelişen çifte zatürre nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Alfieri, Papa’nın sağlığında son haftalarda önemli gelişmeler kaydedildiğini, zatürrenin başarılı bir şekilde tedavi edildiğini ve Papa’nın artık istikrarlı bir iyileşme sürecine girdiğini ifade etti.

Papa’nın diyabet hastası olmadığını ve ses kaybının geçici olduğunu vurgulayan Dr. Alfieri, Papa’nın önümüzdeki dönemde yavaş yavaş normal görevlerine dönebileceğini belirtti.

Vatikan kaynakları, Papa’nın moralinin yüksek olduğunu ve kilise işleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceğini açıkladı.

DHA