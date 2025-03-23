  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ölümden dönen Papa, 5 hafta sonra ilk kez görüntülendi

Ölümden dönen Papa, 5 hafta sonra ilk kez görüntülendi

Ölümden dönen Papa, 5 hafta sonra ilk kez görüntülendi
Güncelleme:

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastanede geçirdiği 5 haftanın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastaneden taburcu edilmesinin ardından beş hafta aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. 88 yaşındaki Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin camından kendisi için dua eden Katoliklere seslendi. Papa, penceresinin altında toplananlara el sallayarak, “Hepinize teşekkür ederim” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastanede geçirdiği 5 haftanın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Vatikan Başhekimi Dr. Sergio Alfieri, Papa'nın polimikrobiyal enfeksiyona bağlı gelişen çifte zatürre nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Alfieri, Papa’nın sağlığında son haftalarda önemli gelişmeler kaydedildiğini, zatürrenin başarılı bir şekilde tedavi edildiğini ve Papa’nın artık istikrarlı bir iyileşme sürecine girdiğini ifade etti.

Papa’nın diyabet hastası olmadığını ve ses kaybının geçici olduğunu vurgulayan Dr. Alfieri, Papa’nın önümüzdeki dönemde yavaş yavaş normal görevlerine dönebileceğini belirtti.

Vatikan kaynakları, Papa’nın moralinin yüksek olduğunu ve kilise işleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceğini açıkladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastanede geçirdiği 5 haftanın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

DHA

Etiketler vatikan Papa Francis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk açıklama CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk açıklama Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kırmızı alarm Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kırmızı alarm Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için karar verildi Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için karar verildi Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı: Hesaplara 4 bin TL değil, 3 bin TL yatırılacak Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı: Hesaplara 4 bin TL değil, 3 bin TL yatırılacak Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den dikkat çeken açıklama Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den dikkat çeken açıklama Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı Komşusunun hayatını kabusa çevirdiği 19 yaşındaki kızdan yardım çığlığı Komşusunun hayatını kabusa çevirdiği 19 yaşındaki kızdan yardım çığlığı Gazeteler Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebini nasıl gördü ? Gazeteler Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebini nasıl gördü ?
CHP sandık başında: Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da oy kullandı CHP sandık başında: Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da oy kullandı Ünlülerden peş peşe İmamoğlu paylaşımları Ünlülerden peş peşe İmamoğlu paylaşımları Ünlü şarkıcıdan sandık başında ''seçim'' pozu Ünlü şarkıcıdan sandık başında ''seçim'' pozu RTÜK canlı yayınlara müdahale mi etti? RTÜK canlı yayınlara müdahale mi etti? İBB'deki iki ayrı soruşturmada 48 kişi tutuklandı İBB'deki iki ayrı soruşturmada 48 kişi tutuklandı 81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor! 81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor! Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı CHP'den İstanbullulara Saraçhane çağrısı CHP'den İstanbullulara Saraçhane çağrısı Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İşte ilk sözleri... Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İşte ilk sözleri...