Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

Uzun süredir Akdeniz'de 3 boyutlu sismik araştırmalarına devam eden 86 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis gemisi, dün Antalya Körfezi'ne demirledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen günlerde yaptığı açıklamada 2 yılda Akdeniz'de 8 sondaj yapıldığını ve Oruç Reis'in hâlihazırda Antalya açıklarının güneyinde üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ettiğini belirtmişti.







