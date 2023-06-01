Özcan’dan MYK üyelerinin istifasına tepki: Gaz alma operasyonu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının istifa etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından tüm MYK üyeleri istifasını sözlü olarak sundu. Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin istifalarını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yeni yol haritası belirlendi.

Kılıçdaroğlu daha önce genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Şu an için gerek yok" cevabını vermişti. Kılıçdaroğlu'nun olası istifası da parti yönetiminin gündemine gelirken ortak görüşte, "Hemen istifa etmeniz, partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder" düşüncesi yer almıştı.

"GAZ ALMA OPERASYONU BU"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında bulundu. Özcan "CHP MYK nın istifası yetmez!!! Gaz alma operasyonu bu. Derhal, hem de hiç vakit kaybı olmaksızın olağanüstü KURULTAY Sn Genel Başkanın daveti ile toplanmalı…çünkü hesap soracak en üst kurul Kurultaydır" dedi.

"İMAMOĞLU DERHAL CHP'NİN BAŞINA GEÇMELİDİR"

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin başına geçmesi gerektiğini belirten Özcan "Sn Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren,o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan,yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP nin başına geçmelidir.NOKTA" değerlendirmesini yapmıştı.

"İSTİFA EDİNİZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarılya ilgili açıklamalarının ardından Özcan, "Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin,kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter..Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz…bizi bu adama mahkum ettiniz.Lütfen şu koltuk sevdalısı,gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın,onurunuzla,gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın." demişti.