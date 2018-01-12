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  3. 12 Ocak 2018 11:16

Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı ! Emniyet'ten açıklama

Özel Harekat Daire Başkanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı ! Emniyet'ten açıklama
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, EGM bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin (b) bendine göre 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Kurumun adı daha önce, kanun hükmünde kararname (KHK) ile "Özel Harekat Başkanlığı" olarak değiştirilmişti.

Bu değişikliğin ardından Bakanlar Kurulu, yeni kararıyla, teknik süreci tamamladı. Özel Harekat KHK düzenlemesi ile "daire başkanlığı" seviyesinden "Polis Akademisi" başkanlığı seviyesine çıkarılmıştı .

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Dairesi ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur." denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur.

16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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