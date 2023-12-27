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Özgür Demirtaş'tan yeni asgari ücret için çok konuşulacak yorum

Özgür Demirtaş'tan yeni asgari ücret için çok konuşulacak yorum
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Yeni asgari ücret kararına gündem olurken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş asgari ücret için bir yorumda bulundu.

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücret kararını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Işıkhan kararla çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirtirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 18 bin lira talep ettiklerini ve karara şerh koyduklarını açıkladı.

"NİSAN AYI GİBİ..."

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Özgür Demirtaş da asgari ücretle ilgili ilk yorumunu yaptı. Demirtaş paylaşımında "Asgari ücret açıklandı. Yaptığım hesaplara göre Nisan ayı gibi açıklanan ücret açlık sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'tan yeni asgari ücret için çok konuşulacak yorum - Resim : 1

"AHMET'TEN PARA İSTEYEBİLİRSİNİZ"

Demirtaş bir sosyal medya kullanıcısının "Sen de az bir ekonomi biliyorsun diye milleti yanlış yönlendirme. 17000 tl az para mı? İdareli harcayan herkes çok rahat geçinir." şeklindeki yorumuna ise "Ahmet'ten para isteyebilirsiniz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Özgür Demirtaş'tan yeni asgari ücret için çok konuşulacak yorum - Resim : 2

Etiketler özgür demirtaş açlık açlık sınırı
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