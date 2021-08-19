Özür dilemek isterken tek yumrukla komaya girdi: Dehşet anları kamerada

İstanbul Taksim’de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret edince mekanın güvenlik görevlisi tarafından komalık edildi.

Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen Murat K. (42), sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışma çıktı. Kısa sürde kavgaya dönüşen tartışmada karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Murat K. tartışma yaşadığı güvenlik görevlisinden özür dilemek için dışarıya çıktı. Fakat kavga burada da devam etti.

Tek yumrukla komalık oldu

Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.’nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı. Yaşanan olay sonrasında Murat K.’nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların arasında bir konuşmanın yaşandığı sonrasında şahsın yumruk atması sonrası, darbeyi alan şahsın yere düşerek kalkamadığı görülüyor.



Hastaneden yaşam mücedelesi veriyor

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Murat K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından Murat K. ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat K.’nin beynine saplanan kemiğin çıkartıldığı ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yumruğu atan Fırat İ. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O güvenlik görevlisi tutuklandı

Emniyete götürülen şüpheli Fırat İ. ilk alınan ifadesinde, Murat K.’nin küfür ettiği ve hazmedemeyerek yumruk attığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Fırat İ. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.