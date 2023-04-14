Para için turnuvaya kadın kılığında girdi!

Kenya'da kadınlar kategorisinden yarışmak için satranç turnuvasında kadın kılığına giren adam yakalandı.

Kılık değiştirip kadın gibi gözükmeye çalışan Stanley Omondi, adını da bir kadın ismiyle değiştirdi. Turnuvanın başhakemi Antony Kionga, satranççının muhafazakar bir Müslüman olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden temkinli davranarak ilk başta müdahale etmediklerini belirtti.

İKİ KEZ GALİBİYET ALDI

Turnuvada iki kez galibiyet alan Omondi, yetkililerin ilgisini çekti. Çünkü yendiği isimlerden biri de Kenya'nın eski şampiyonu Gloria Jumba'ydı. Omondi, yetkililerin göz hapsine girince dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yetkililer, hem yürüyüşüne hem de ayakkabılarına takıldı ve şüphelenmeye başladı.

YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheler üzerine ayrı bir odaya alınan Omondi, burada artık yakayı ele verdi. Üniversite öğrencisi olduğunu ve paraya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Omondi, "Yaptıklarımdan çok pişmanım" dedi.

Sporcu, 42 bin dolarlık ödül havuzuna sahip turnuvadan atıldı. Turnuvada erkekler birincisine 7 bin 500 dolar, kadınlar birincisine 3 bin 750 dolar verildi.