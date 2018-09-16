Para kazanmak için bakın ne yapıyor

Ailesiyle birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Kayseri'ye yerleşen Adem'in para kazanmak için bulduğu ilginç yol, onu sosyal medyanın en çok konuşulan kişilerinden biri haline getirdi.



Ailesiyle birlikte Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve daha sonra Kayseri’ye yerleşen Adem para kazanmak için ilginç bir yol buldu.

Adem’in girişimcilik örneği sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu

Yoğun talep gören bir kahve zincirinde yer bulamayanlar için 1 TL karşılığında boş masa bulan Adem geçimini bu yöntemle sağlıyor. Sosyal medyada da fenomen olan ve binlerce kişi tarafından takip edilen Adem, “Türkiye bize kucak açtı. Burada iş bulmak zor değil. Tesadüf eseri bu olayı keşfettim ve iyi para kazanıyorum. Sosyal medyada da gösterilen ilgi, kazancımı arttırıyor” dedi.

Ancak Adem önceki gün polise şikayet edildi. İfadesi alınan genç girişimci daha sonra serbest bırakıldı. Adem’le ilgili sosyal medyada da binlerce yorum yapıldı.