Parti kuracağı iddia edilmişti: CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu

Yakın zamanda dikkat çeken bir paylaşımla CHP'den istifasını duyuran Aslı Baykal, sessizliğini bozdu.

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Baykal'ın bu paylaşımı, yeni parti kuracağı yönündeki iddiaların fitilini yeniden ateşledi.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İstifasıyla ilgili paylaşımı dışında herhangi bir açıklama yapmayan Baykal, yaklaşık 2 haftanın ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Baykal, istifasına temel gerekçe olarak "Bugünkü CHP'nin Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığına" dikkat çekti.

İSTİFASINDA CHP'YE İTİRAZLARINI BELİRTTİ

Aslı Baykal, 8 Kasım'da MASA Ankara'daki oturuma konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan Baykal'a göre CHP’nin politik manevraları, karar alma süreçleri, ittifak siyaseti, gayri millî tutumu parti içinde ve dışında ciddi rahatsızlıklara neden oldu. Baykal'ın istifasının tüm bu itirazları içinde barındırdığı da Baykal tarafından ifade edildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME ÇIKIŞINA YORUM: ESKİNİN REDDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını değerlendiren Baykal, bu girişimi "eskinin reddi veya CHP’nin ana unsurlarıyla helalleşme/vedalaşma" olarak özetledi.

"ATATÜRKÇÜLER MİLLET İTTİFAKI'NDA İMKAN BULAMAYACAK"

Baykal konuşmasında ayrıca "Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır" görüşünü dile getirdi.

PARTİ KURACAK MI? NET YANIT VERDİ

Aslı Baykal, çok merak edilen "yeni parti kurup kurmayacağıyla" ilgili konuşurken ise "Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duymadığını" vurguladı. Baykal, "ülke sorunlarının çözümü için ittifakların ortak değer ve perspektiflerinin bu anlamda daha faydalı olacağını" belirtirken "Bugünkü CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığını, istifasının temel sebebinin de bu olduğuna" dikkat çekti.