Patlama yaşanan fabrikayla ilgili şoke eden gerçekler! Daha öncede yaşanmış

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dört kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 97 kişinin yaralandığı patlama sonrasında fabrikayla ilgili detaylar netleşiyor. Söz konusu fabrika, Hendek'te bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası.

Fabrikada bugüne kadar ölümle sonuçlanan 3 patlama yaşandı. 2009 ve 2011 yıllarında yaşanan patlamalar sonrasında 2011 yılın Mart ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Çalışma Bölge Müdürlüğü iş müfettişleri raporu sonrasında Sakarya Valiliği fabrikayı kapattı. Fabrika birkaç ay sonra eksiklerini giderdiğini belirterek yeniden faaliyete geçti.

FABRİKA SAHİBİ MÜSİAD BAŞKANI

Fabrikanın 2012 yılında yaptığı son genel kurulda 4 ortaklı olduğu görüldü. Ticaret Sicil Gazetesi'nde fabrikayla ilgili yayınlanan son bilgilere göre şirket ortakları şöyle: Fatih Coşkun, Nazim Zeren, Nuran Coşkun ve Yaşar Coşkun. Fabrikanın en küçük ortağı olarak Yaşar Coşkun aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı.

Fabrikanın 4 ortaklı olduğu görüldü.

Fabrikada meydana gelen patlamalar ise şu şekilde:

* 17 Ağustos 2009 Büyük Coşkunlar Havai Fişek Tesisleri'nde patlama: 1 ölü 37 yaralı

* 29 Eylül 2009 Büyük Coşkunlar Havai Fişek Tesisleri'nde patlama: 1 ölü 12 yaralı

* 11 Şubat 2011 Büyük Coşkunlar Havai Fişek Tesisleri'nde patlama: 1 ölü 10 yaralı

FABRİKA İSİM DEĞİŞTİRMİŞ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bugün Sakarya'ya giderek patlama alanında incelemelerde bulundu.

SÖZCÜ'ye konuşan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

* Bu iş yerinde sendika olsa bu tür yaşanacak olan facialar en aza iner.

* Biz fabrikada incelemeler yaptık. Alanı gördük. Biz alandayken patlamalar sürüyordu.

* Bunlar çok tehlikeli iş yerleri. Buradaki çalışmaların çok sıkı denetlenmesi lazım. Çok düzenli denetimlerin yapılması gerekiyor.

* İş yerinde denetimlerin çok sıkı yapılması lazım. Ancak bu fabrikada bütün güvenlik önlemlerinin alındığı söylenmesine rağmen yaşanan tablo ortada.

* Fabrikada daha önce de patlamalar yaşanmış. Her patlamadan sonra fabrika isim değiştirerek üretime devam etmiş.

* Bugünkü facia işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yeterince alınmadığını gösteriyor.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bölgede incelemelerde bulunan Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bugünkü patlama kilometrelerce uzaktan dahi hissedilmiş. Köylerde evlerin camları kırılmış.

* İçeride haber alınamayan çok sayıda işçi arkadaşımız var. Dileğimiz, umudumuz, bir an önce yangın söndürme çalışmalarının tamamlanması ve işçi arkadaşlarımızdan haber alınması.

* DİSK olarak sürecin takipçisi olacağız. Sorumluları ortaya çıkarılmalı. Dışarıda çok kaygılı bir bekleyiş var. Yakınlarına ulaşamayan çok sayıda işçi yakını var. Tablo bu.

* Gerçekten son derece üzücü bir tablo. Bir kez daha hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına ve Türkiye işçi sınıfına baş sağlığı diliyorum.

FABRİKADA SENDİKAL ÖRGÜTLENME ENGELLENDİ

Türk İş'e bağlı Şeker İş Sendikası Adapazarı Şube Kalay Oğuz Kalay fabrikada işçilerin örgütlenmesine izin verilmediğini belirterek, şunları söyledi:

* Söz konusu fabrikada örgütlü hiçbir sendika yoktu. Örgütlenme faaliyetleri hep engellendi.

* Örgütsüz fabrikalarda bu gibi durumlar yaşanması maalesef normal. İş sağlığı kurulu toplantıları sadece kağıt üzerinde yapılıyor.

* Sendikal örgütlülüğün olduğu fabrikalarda ise denetimler çok daha sıkı oluyor ve iş sağlığı kurulları verimli bir şekilde çalışıyor.