  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Ağustos 2020 08:29

PCR testi ücretlerine yüzde 127 zam geldi!

Yurt dışı çıkışlarında Koronavirüs salgını nedeniyle istenen PCR testi ücreti 110 liradan 250 liraya çıkartıldı.

PCR testi ücretlerine yüzde 127 zam geldi!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 lira karşılığında yapılan testin ücreti 250 liraya çıkartıldı. Görevi gereği yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ücret alınmayacak.

Haber Global'in haberine göre, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.

Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.

Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
pcr test ücreti , pcr testi , yurtdışı pcr test zorunluluğu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM