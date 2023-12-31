  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Pençe-Kilit bölgesinde 2 hain daha öldürüldü

Pençe-Kilit bölgesinde 2 hain daha öldürüldü

Pençe-Kilit bölgesinde 2 hain daha öldürüldü
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk terörist pençe kilit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yapay zekayla tespit edildi: 7 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatları belirlendi Yapay zekayla tespit edildi: 7 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatları belirlendi Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı Yeni yıl 5 yeni uygulama ile başlıyor Yeni yıl 5 yeni uygulama ile başlıyor 7 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü 7 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü Yoğun sis hava ulaşımı vurdu: Seferler iptal! Yoğun sis hava ulaşımı vurdu: Seferler iptal! Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Emekli ve memur maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı Emekli ve memur maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı Cinsel ilişki sırasında ölmüştü! Sanıktan ''boğmadım öptüm'' savunması Cinsel ilişki sırasında ölmüştü! Sanıktan ''boğmadım öptüm'' savunması İstanbul'da iki kamyon devrildi: Yaralılar var İstanbul'da iki kamyon devrildi: Yaralılar var