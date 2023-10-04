Petrol fiyatları çakıldı! Son bir ayın en düşük seviyesine indi

Petrol fiyatları son bir ayın en düşük seviyesi olan 88 doların altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz hafta 96 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra dünü 90,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrol bugün ise saat 18.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3.94 azalışla 87,15 dolar oldu. Böylece, brent petrolün varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Fed yetkililerinden gelen söylemler ise "daha uzun süre daha yüksek faiz ortamı" beklentilerini destekleyerek, petrol fiyatlarının düşüşünde önemli bir katalizör oldu.

Buna göre son olarak Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed’in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutması gerektiğini belirterek, faiz indirimlerinin ancak 2024’te başlayabileceğini söylemişti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da faiz oranlarının bir süre sabit tutulmaya başlanmasından önce bu yıl içinde bir kez daha artırılabileceğini belirtmişti.

Bu gelişmeler de talep endişelerinin yeniden artmasına yol açarak petrol fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesine destek oldu.

OPEC+ grubunun kararı bekleniyor

Bu gelişmelerin ortasında piyasalar ise OPEC+ ülkelerinin vereceği üretim kararına odaklandı.

Ancak grubun en büyük üreticileri Rusya ve Suudi Arabistan toplantı öncesi yaptıkları açıklamalarda, mevcut kesintilerde değişiklik yapmayacaklarını duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim kesinti kararını gelecek ay gözden geçireceğini belirtirken; Suudi Arabistan da benzer bir açıklamada bulunarak, temmuzdan bu yana uygulanan günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintinin aralık ayının sonuna kadar sürdürülmesi kararına sadık kalacaklarını bildirdi.

Benzine indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatında 2 lira 10 kuruş indirim geliyor. İndirim sonrası ortalama bir depo 115 TL daha ucuza dolacak.

Motorinde ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.

16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.