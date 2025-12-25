  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Peynirden sucuğa, baharattan yoğurda... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi

Peynirden sucuğa, baharattan yoğurda... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi

Peynirden sucuğa, baharattan yoğurda... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Kasım ayında giren firmalar ve ürünleri belli oldu.

Bakanlığın Kasım ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutularak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Aralık 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.


Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Aralık ayı listesinde takviye gıdalarından macuna, sucuktan köfteye, kır pidesi harcından kebap harcına, zeytinyağından yoğurda, tereyağından bala, tereyağından peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
 

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler tarım ve orman bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenen gıdalar Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği olan gıdalar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran serbest bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran serbest bırakıldı Galatasaray'da bir ayrılık, bir yeni transfer resmen açıklandı! Galatasaray'da bir ayrılık, bir yeni transfer resmen açıklandı! Erken seçimden Öcalan'a, ekonomiden çözüm sürecine... Yılın son ve en kapsamlı anket sonuçları... Erken seçimden Öcalan'a, ekonomiden çözüm sürecine... Yılın son ve en kapsamlı anket sonuçları... Araç sahipleri için son 6 gün! Taktırmayana para cezası var Araç sahipleri için son 6 gün! Taktırmayana para cezası var Amerikan Adası olarak bilinen Menderes Adası'ndaki tüm yapılar yıkıldı! Amerikan Adası olarak bilinen Menderes Adası'ndaki tüm yapılar yıkıldı! Asrın felaketinde yerle bir olmuştu! Bir şehir yeniden inşa edildi Asrın felaketinde yerle bir olmuştu! Bir şehir yeniden inşa edildi Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüz binlerce kişinin borcu silindi! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüz binlerce kişinin borcu silindi! Rus Oligark'a satılan Adnan Oktar’ın Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi Rus Oligark'a satılan Adnan Oktar’ın Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi Bir zamanlar ekranların en sevilen ismiydi... Güzel sunucunun değişimi dikkat çekti! Bir zamanlar ekranların en sevilen ismiydi... Güzel sunucunun değişimi dikkat çekti! Türkiye'nin en eski kadastro davası tam 75 yıl sonra sonuçlandı Türkiye'nin en eski kadastro davası tam 75 yıl sonra sonuçlandı
Hava durumu raporu açıklandı: Kar fena geliyor... Her yer bembeyaz olacak! Hava durumu raporu açıklandı: Kar fena geliyor... Her yer bembeyaz olacak! ''Erdoğan'dan sonra partinin başına geçecek'' denilen Bilal Erdoğan için olay iddia! ''Erdoğan'dan sonra partinin başına geçecek'' denilen Bilal Erdoğan için olay iddia! Ünlü gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı Ünlü gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı Altının bir bileni İslam Memiş'ten altında 2026 yılı için dikkat çeken uyarı Altının bir bileni İslam Memiş'ten altında 2026 yılı için dikkat çeken uyarı Suriye'de kritik gelişme: SDG ile görüşmeler askıya alındı Suriye'de kritik gelişme: SDG ile görüşmeler askıya alındı Site inşaatı kazısında yerin altından tarih fışkırdı! Site inşaatı kazısında yerin altından tarih fışkırdı! İktidara yakın isimden emekli maaşı için heyecanlandıran açıklama İktidara yakın isimden emekli maaşı için heyecanlandıran açıklama AK Parti'nin kademeli af yasası yürürlükte, cezaevlerinden tahliyeler başladı! AK Parti'nin kademeli af yasası yürürlükte, cezaevlerinden tahliyeler başladı! TRT 1 ekranlarının Esme'si güzel oyuncusu İstanbul'a dönmek istemediğini ilan etti TRT 1 ekranlarının Esme'si güzel oyuncusu İstanbul'a dönmek istemediğini ilan etti