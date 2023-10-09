Piyasalar allak bullak! Dolar/TL rekor tazeledi, altın ve petrol yükselişte
İsrail-Filistin gerilimi sonrası piyasalar karıştı. Dolar/TL güne rekorla başlarken, petrol ve altın fiyatları da yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
İsrail-Filistin gerilimi sonrası Orta Doğu’da jeopolitik gerginliğin tırmanacağı beklentisiyle yatırımcılar dolar ve altına yöneldi.
Dolar, Euro ve Sterline karşı değer kazanırken riskli para birimleri değer kaybediyor.
Bölgedeki gerilim nedeniyle altın ve petrol fiyatları ise yükselişe geçti. Brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Altının onsu ise yüzde 1 yükseldi.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
Güne 27,59 TL'den başlayan Dolar 27,69 TL'den,
29,21 TL'den başlayan Euro 29,22 TL'den,
33,74 TL'den başlayan Sterlin 33,76 TL'den,
18,53 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,57 TL'den işlem görüyor.
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