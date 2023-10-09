Piyasalar allak bullak! Dolar/TL rekor tazeledi, altın ve petrol yükselişte

Cuma günü kapanışta Ons altın 1.833 Dolar'dan, Gram altın 1.625 TL'den, Çeyrek altın 2 bin 778 TL'den, Cumhuriyet altını 11 bin 334 TL'den, Gram Gümüş ise 19,17 TL'den fiyatlanmıştı.

Güne 1.832 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.850 Dolar 'dan, 1.626 TL'den başlayan Gram altın 1.646 TL 'den, 2 bin 778 TL'den başlayan Çeyrek altın 2 bin 778 T L 'den, 11 bin 421 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11 bin 433 TL 'den, 19,18 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 19,41 TL 'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor.

Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 770 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 767 Dolar'dan,

1.617 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.615 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol



Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.