Piyasalar ateş yeri: Altın ve gümüş uçuşta, Dolar ve Euro zirvede

TCMB'nin Ekim ayı politika faiz kararıyla haftayı tamamlayan piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Değerli metallerde altın ve gümüşteki yükseliş devam ederken Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı para birimlerinin de zirvedeki yatay seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki politika faiz kararının ardından Türk Lirası karşısında peş peşe rekorların geldiği döviz ve değerli metaller yeni haftaya da zirvede başladı.

TCMB geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini bir kez daha yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurmuştu.

Merkez Bankasının geçen hafta politika faizini yüzde 50’de sabit bırakarak “şahin” duruşunu korumasının ardından, döviz kurlarında da geri çekilmeler yaşanmıştı. Bu süreçte dolar 34,07 TL’ye kadar gerilemiş, hafta kapanışı ise 34,23 TL’den gerçekleşmişti.

Piyasalarda yeni haftada ise döviz cephesinde sınırlı yükseliş dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftanın neredeyse her gününü yükseliş ile kapatan altın fiyatları yeni haftaya da rekor tazeleyerek başladı.

KKM geriliyor, CDS yatay seyirde

Bu arada Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 274’e yakın yatay görünümünü korurken, gecelik TL faiz oranı %49,10’dan geçen haftayı tamamlamıştı. Her iki gösterge de TL’yi destekliyor. Son açıklanan verilere göre 11 Ekim ile biten haftada yerli yatırımcıların döviz hesaplarında 3,3 milyar dolarlık gerileme ve KKM’den de 20 milyar liralık çıkış kaydedilmişti.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Dolar 34,27 TL'den, Euro 37,25 TL'den, İngiliz Sterlini 44,71 TL'den, Japon Yeni ise 22,99 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta, Dolar 34,29 TL'den, Euro 37,24 TL'den, İngiliz Sterlini 44,76 TL'den, Japon Yeni ise 22,89 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 729 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 9 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 86 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 921 TL'den, Gümüş ise 37,52 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 709 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 987 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 58 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 801 TL'den, Gümüş ise 35,40 TL'den fiyatlanmıştı.

Kripto para piyasası

Bitcoin 68 bin 982 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 735 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı da 73,21 Dolar'dan işlem görüyor.