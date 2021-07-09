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Piyasalar zirveye yapıştı! Dolar, Euro ve altın zirvede

Piyasalar zirveye yapıştı! Dolar, Euro ve altın zirvede

"Döviz ve altında "korkutan senaryo" gerçek mi oluyor" sorusu hala yanıt bulamamışken, dolar, euro ve altın zirvedeki seyrini sürdürüyor.

Fed tutanakları sonrası borsalar düşerken dolar endeksi değer kazandı ancak tahvil faizlerinde de düşüşler görüldü. Enflasyon verisiyle başlayıp Fed tutanaklarıyla devam eden haftada piyasalar, ödemeler dengesi verilerini izleyecek.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtirken piyasalardaki yükseliş sürüyor.

CARİ AÇIK AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,65 TL'den, Euro 10,28 TL'den, Sterlin ise 12,01 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6820 lira, euronun satış fiyatı ise 10,3110 lira olmuştu.

Dolar endeksi 92,45, Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 17,62 düzeyinde bulunuyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,26 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.805 dolar olan altında, gram altın 498/503, çeyrek altın 808/825, Cumhuriyet altını ise 3.325/3.360 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Uluslararası piyasalarda spot altının fiyatı 2 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon yaratacağı endişesi ve dolardaki zayıflık altın fiyatlarını destekler nitelikte.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarının iki amiral gemisinde de bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 33 bin 563 dolardan, Ethereum ise 2 bin 158 dolardan işlem görüyor.

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