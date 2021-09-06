Piyasalarda düşüş sürüyor... Dolar, Euro, gümüş, altın...

Piyasalar yeni haftaya yatay seyirde başlarken akşam saatlerinde dolar, euro, sterlin, gümüş ve altın düşüşe geçti.

AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla dün akşam açıklanırken, 2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor. İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9. Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.

Piyasaların Orta Vadeli Program'a tepkisi de belli oldu.

Güne 8,32 TL'den başlayan Dolar 8,28 TL'ye, 9,89 TL'den başlayan Euro 9,83 TL'ye, 11,55 TL'den başlayan Sterlin ise 11,46 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2940 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8590 lira olmuştu.

Dolar endeksi 92,20, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 358,76 düzeyinde bulunuyor.

Gümüş 6,57 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.823 dolar olan altında, gram altın 481/485, çeyrek altın 780/796, Cumhuriyet altını ise 3.210/3.154 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 51 bin 620 dolardan, Etherium ise 3 bin 939 dolardan işlem görüyor.