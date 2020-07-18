PKK'nın elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm (21), ikna çalışmaları sonucu Mersin'de teslim oldu. Kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı Gülten Alataş'ın yakın korumalığını da yapan Dalya Mahmut Müslüm'in hamile olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2013 yılında Suriye'nin Aynularab bölgesinden örgüte katılan ve o dönemden bu yana Suriye-Kamışlı'da örgüt unsurlarına şoförlük ve korumalık yapan Dalya Mahmut Müslüm'ün teslim olması için ikna çalışması yürütüldü. Polisin çalışması sonucu ikna edilen Dalya Mahmut Müslüm, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdrlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim oldu.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİSTİN YAKIN KORUMASI

Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'in öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Altaş'ın da yakın korumalığını yaptığını belirtti. Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, örgütün elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün hamile olduğu öğrenildi. Dalya Mahmut Müslüm'ün teslim olması ardından eşinin de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. 3 gündür gözaltında olan Dalya Mahmut Müslüm'ün, 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıklarını, Salih Müslüm'ü koruyan yapıyı, örgütün Avrupa'daki bağlantılarını, uzantılarını, örgüte yapılan mali ve maddi yardımların kimden geldiğini, ayrıca kamplarda yaşananlar konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.

EMNİYET'TEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, babasının "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim." sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldığını anlattı.

AA muhabiri, 15 Temmuz'da Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan 21 yaşındaki Müslüm'ün ifadesinin ayrıntılarına ulaştı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Müslüm, emniyetteki ifadesinde, babası Mahmut Müslüm'ün daha önce "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim." sözü verdiğini, bunun üzerine kendisinin 2013'te 14 yaşındayken örgüte katıldığını ve bir süre Kamışlı çocuk kampında bulunduğunu belirtti.

"ÖRGÜT TOPLANTILARINDA TÜRKÇE KONUŞULUYOR, KARARLAR TÜRKÇE YAZILIYOR"

PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında 7 ay kaldığını kaydeden Müslüm, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin, toplantı amacıyla sık sık karargaha geldiklerini, 2-3 gün süren toplantılarda sürekli Türkçe konuşulup kararların Türkçe yazıldığını bildirdi.

Müslüm, Türkiye'den bölücü terör örgütüne katılan teröristlerle Suriye'den örgüt saflarına geçenler arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını beyan etti.

"ABD VE FRANSA ASKERLERİ ÖRGÜT MENSUPLARINA DRONE EĞİTİMİ VERİYOR"

YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi üyelerinin, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG mensuplarını denetleyip koordine ettiğini, eylem talimatı verip lojistik ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Müslüm, örgütün her evden "vergi" adı altında zorla 100 lira topladığını anlattı. Müslüm ayrıca her evden bir çocuğun zorla YPG saflarına katıldığı bilgisini paylaştı.

Müslüm, örgüt bünyesinde teröristlere yönelik drone eğitimlerinin daha çok ABD ve Fransa askerlerince verildiğini öne sürdü.

Dalya Mahmut Müslüm, Suriye'de faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yaptığını da itiraf etti.