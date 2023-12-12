PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NwMZEnu5uq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2023

DHA