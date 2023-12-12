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PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi. 

 

DHA

Etiketler pkk kandil operasyon milli savunma bakanlığı
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