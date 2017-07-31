Gelen turist sayısı arttı gelir azaldı !
Gelen turist sayısı arttı gelir azaldı !
AÖL sınav sonuçları açıklandı...
AÖL sınav sonuçları açıklandı...
ABD'den korkutan mesaj ! ''Sona erdi...''
ABD'den korkutan mesaj ! ''Sona erdi...''
Kayıp kıta bulundu ! Dünya tarihi için en kritik keşif başlıyor
Kayıp kıta bulundu ! Dünya tarihi için en kritik keşif başlıyor
Trafikteki uçan tekmeli kavga kameralara böyle yansıdı
Trafikteki uçan tekmeli kavga kameralara böyle yansıdı
İkinci elde bu otomobiller peynir ekmek gibi satılıyor
İkinci elde bu otomobiller peynir ekmek gibi satılıyor
Faturalardaki skandal vatandaş itiraz edince ortaya çıktı
Faturalardaki skandal vatandaş itiraz edince ortaya çıktı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Temmuz 2017 15:48

PKK'ya aynı bölgede bir darbe daha !

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün öğleden sonra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'ya aynı bölgede bir darbe daha !
A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri, 31 Temmuz 2017 tarihinde öğleden sonra Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 31 Temmuz 2017 tarihinde öğleden sonra Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütünün kullandığı bir mağara, iki silah mevzii ve bir korugan imha edildi, keşif ve gözetleme vasıtaları ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi.

29 Temmuz 2017 tarihinde Ağrı Doğubayazıt Çiftlikköy’de icra edilen arazi taraması sırasında ise bölücü terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesinin (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi.

TSK: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldüTSK: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü

 

İHA

tsk , zap bölgesi , terörist , kuzey ırak , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM