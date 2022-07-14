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PKK/YPG'ye darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'ye darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

 

Etiketler milli savunma bakanlığı taciz ateşi
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