Polis Özel'in boykot listesindeki Espressolab'in önünde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı rakama göre 2.2 milyon yurttaşın katılımıyla gerçekleştirilen "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" mitingi sona erdikten sonra Emniyet güçlerinin Espressolab şubesi önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

İstanbul Maltepe'de Özgür Özel'in açıkladığı sayıya göre 2.2 milyon yurttaşın katıldığı mitingin ardından "boykot" sloganlarıyla yürürken, polisin CHP lideri Özel'in açıkladığı boykot listesinde ilk sırada yer alan Espressolab şubesi önünde beklediği görüldü.

CHP lideri Özel, yaptığı boykot çağrısı sonrasında Espressolab yetkililerinin kendisine ulaştığını belirterek "Televizyon falan olduğundan değil ama bağlantılarıyla ve imtiyazlarıyla her yeri ele geçirdiklerinden. Dün bana ulaştılar. 'Ne yapmamız gerekiyorsa anlaşalım dediler' Eğer üniversite kampüslerindeki gençlerin gönlünü yaparsa, oradan çekilirse, öğrencilere kantin olarak verirse, öğrenciler 'Biz bunları affettik Özgür abi' derse ol zaman gelirsin yanıma dedim." demişti.