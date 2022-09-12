14 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte birinci parti

2023 seçimleri için geri sayım başlarken Ağustos ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalaması alındı ve ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.

2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kaldı. Kamuoyunun nabzını yoklayan araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak ağustos ayında yapılan 14 araştırmanın ortalaması çıkarıldı. Sonuçlar; Yöneylem, Area, Avrasya, Alf, Orc, Metropoll, Optimar, Asal, Piar, Bulgu, Ar-G, Aksoy, Orthus ve Areda Survey araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerden derlendi.



Kamuoyu ile paylaşılan sonuçlara göre listenin ilk sırasında yüzde 31,2 ile AK Parti yer aldı. AK Parti'yi yüzde 27,2 ile CHP takip ediyor. Sıralamanın 3. basamağında ise Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti var. İYİ Parti'nin oy ortalaması yüzde 14,1.

Anket sonuçlarına göre üçüncü ve dördüncü sıralarında HDP ve MHP bulunuyor. Daha alt sıralarda ise kıyasıya bir rekabet var. Ali Babacan'ın genel başkanlığını üstlendiği DEVA Partisi yüzde 2,4 alırken; onun hemen ardından yüzde 2 ile Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi yer alıyor. Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1,4 ile sıralamaya girdi. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,1 olarak belirlendi.

İşte Ağustos ayında yapılan 14 seçim anketinin ortalaması:



