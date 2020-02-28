33 şehidin ardından AK Parti ve CHP'den flaş hamle

İdlib'deki saldırının ardından AK Parti'den Meclis'te kapalı oturum için talep geldi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Salı günü Meclis'in kapalı oturumda İdlib konusunu ele almasını istiyoruz. Bugün Meclis Başkanlığına başvurumuzu yapacağız. Salı günü kapalı oturumda Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclisi bilgilendirme yapacak” dedi.

Bostancı, yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını, toplantının bilgilendirme toplantısı olacağını belirtti.

CHP TBMM'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI



CHP, İdlib'deki gelişmeler üzerine TBMM'nin cumartesi toplanması için Meclis Başkanlığı'na önerge verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, başvuru dilekçesini sunduktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, "Dün akşam aldığımız haber canımızı acıttı. Yalan olması için dua ettik. Olağanüstü çağrı için grubu bulunan siyasi partileri de arayarak bilgi verdik. Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmak için dilekçemizi verdik" dedi.



Özel, olağanüstü çağrının Meclis Başkanlığı tarafından 7 gün içerisinde değerlendirme süresinin olduğunu anımsatarak, "Meclis’in açılacağı gün olan Salı günü bir kapalı oturum olabileceği izlenimini aldım. Meclis’in zaman kaybetmeden bir an önce toplanması isteğimiz. Biz başvurumuzu yaptık. 600 milletvekilinin bilgilendirilmesi gerekir" diye konuştu.



Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderler zirvesi yapacağı söylentilerine ilişkin, "Bize böyle bir çağrı ulaşmış değil, ancak bir bakan tarafından parti gruplarına bir bilgilendirme yapılabileceği izlenimini aldık" ifadelerini kullandı.