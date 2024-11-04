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46 maddelik kanun teklifi Meclis'te: Çakarlı araçlara el konulacak

46 maddelik kanun teklifi Meclis'te: Çakarlı araçlara el konulacak
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Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin cezaların artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yetkisiz çakar kullanımında bu araçlara el konulması ve trafikten men edilmesi de teklifte yer alıyor.

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 46 maddelik kanun teklifine ayrıntılarını açıkladı.

Ruhsatsız silah kullanımında cezaların artırılacağını söyleyen Güler, "Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor." dedi. Güler, kuru sıkı silahları ateşli silahlara çevirenlere yönelik de cezaları artıracaklarını ifade etti.

Yetkisiz çakarlı araç kullanımında içinde olduğu trafik düzeni içindeki ihlallerde cezalarının da 6 bin 439 liradan 96 bin liraya tekrarında ise 196 bin liraya yükseleceğini söyleyen Güler, bu araçlara el konulması ve trafikten men edilmesinin de teklifte olacağını belirtti.

Yasa teklifinde sınır dışı etme kararının hızlandırılması, polis yardım sandığında ve bekçilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi gibi konular da yer alacak. 

Güler'in açıklamalarından satır başları; 

RUHSATSIZ SİLAH KULLANIMI

Ruhsatsız silah kullananlara uygulanacak müeyyideyi arttırıyoruz. Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor.  Teklifle kuru sıkı silahları ateşli silahlara çevirenlere yönelik de cezalar artacak. 

YETKİSİZ ÇAKARLI ARAÇ KULLANIMI

"Karayolları kanundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz.

SINIR DIŞI KARARI

Sınır dışı etme kararına ve kısa dönem ikame etme izninin reddine veya iptaline karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlandırılması ve bu sayede yas adışı şekilde ülkemize girdiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin mümkün olan en kısa sürede ülke dışına çıkarılmasını da yasa teklifinde öneriyoruz.

Polis yardım sandığını emniyet mensuplarına, emeklilik, ölüm, maluliyet yardımlarının OYAK'taki gibi emeklilik sonrası isteğe bağlı olarak katılım sistemi ile ikinci bir emekli maaşını da öneriyoruz.

BEKÇİLERİNİN  ÇALIŞMA ŞARTLARI

Kaymakamlık mesleğine giriş şartlarından çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesine kadar bir dizi düzenlemeyi çalışmaya yer verdik. Yeniden ortaya çıkacak ihtiyaçları da ele alacağız.

BELEDİYELERE KAYYUM ATAMASI

Türkiye anayasal bir hukuk devleti. Dolayısıyla ilgili 3 belediye başkanının yerine anayasanın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici bir süreli görevlendirme yapıldı.

Yasalarımızı incelediğimizde belediye başkanlarının herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya uğraması halinde burada İçişleri Bakanlıığ tarafından yerine geçici bir belediye başkanı görevlendirebiliyor: Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir."

Etiketler çakarlı araç ruhsatsız silah TBMM
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