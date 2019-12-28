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  4. 28 Aralık 2019 11:25

48 bin 500 TL maaş alan Bakan Yardımcısı kim?

AK Parti Hükümetine yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesinde, gazetenin genel yayın yönetmeni Ergün Diler'in imzasıyla yayınlanan köşe yazısının son bölümünde dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

48 bin 500 TL maaş alan Bakan Yardımcısı kim?
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Takvim gazetesinin genel yayın yönetmeni Ergün Diler, köşe yazısının son bölümünde dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

Ergün Diler yazısının son bölümünde “Ankara’da Başkanlık sistemini ağırlaştırıp her sorunu ‘beyefendi bilir’ diyerek geçiştiren garip bir anlayış var” ifadelerini kullanarak, “5 bakanlıkta bu yaşanmakta. 5 Bakan Yardımcısı, Bakan’dan fazla kazanmakta… Mesela bir Bakan Yardımcısı 48.500 lira almakta” dedi.

Diler’in yazısının son bölümüne “NOT” diyerek eklediği o bölüm şöyle:

“NOT: İçeriden gidelim bugün de… ANKARA’da BAŞKANLIK sistemini ağırlaştırıp her sorunu ‘BEYEFENDİ BİLİR’ diyerek geçiştiren garip bir anlayış var. Cümleleri uzatmak niyetinde değilim. 5 BAKANLIKTA bu yaşanmakta. 5 BAKAN YARDIMCISI, BAKAN’dan fazla kazanmakta… Mesela bir BAKAN YARDIMCISI

48.500 lira almakta.
Milletvekilliği ya da bürokrasiden gelen hakları BAKAN YARDIMCILIĞI görevi ile birleşince STATÜKOYU korumak ilk hedef haline gelmekte…

BAKANLARIN önünü tıkamaktalar. Kendi kadrolarını oluşturup EL FRENİ görevi görüp günahları da BEŞTEPE’ye yollamaktalar… Bu böyle gitmez… İzin de verilmez…”

Ergün Diler'in yazısının tamamı için...

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